Sur le mois de juin, les ventes de Xbox Series ont dépassé celles de la PS5… aux Etats-Unis

Si l’on en croit l’analyste de NPD Mat Piscatella, il faudrait remonter à 2011 pour retrouver une telle situation : sur le mois de juin aux Etats-Unis, les ventes de Xbox Series X/S auraient en effet dépassé les ventes de PS5, une première depuis le lancement de la console de Sony. Xbox dominerait même le game en terme de chiffre d’affaires sur la période (aux US toujours), mais le plus gros volume de ventes serait à mettre à l’actif de la Nintendo Switch. Piscatella affirme même que Xbox a pulvérisé le record de ventes sur un trimestre aux Etats-Unis, record tenu jusqu’ici par la Xbox 360 pour le mois de juin 2011 !

Toujours sur le seul mois de juin, les ventes de consoles aux US auraient généré un chiffre de d’affaires de 617 millions de dollars, soit 216 millions de dollars en plus que lors du mois de juin 2020 ! La tendance est tout aussi prononcée sur le premier semestre 2021, avec une croissance des revenus (du hardware JV) de 45% par rapport à la première moitié de 2020, soit 2,3 milliards de dollars réalisés sur le semestre.

Piscatella tempère un peu le boost de ventes des Xbox Series et rappelle qu’en cumulé, sur les 8 derniers mois (soit depuis le lancement de la next gen), c’est bien la PS5 qui s’est le plus vendue aux Etats-Unis. Le mois de juin record des Xbox Series pourrait cependant indiquer que, sur le marché américain tout au moins, les Xbox Series ne sont pas très loin derrière la PS5. C’est peut-être aussi le premier signe d’une tendance positive amorcée avec la très bonne conf Xbox/Bethesda du dernier E3.