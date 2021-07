Intel réalise un second trimestre stable par rapport à l’an dernier (20 milliards de CA)

Intel a réalisé un trimestre solide sur le second trimestre 2021, avec un chiffre d’affaires de 19,6 milliards de dollars et un bénéfice net de 5,1 milliards de dollars. Ces chiffres sont quasiment identiques à ceux du Q2 2020 (19,7 milliards de CA et 5,1 milliards de bénéfices), mais cette stabilité est saluée par les investisseurs, ces derniers s’attendant à des résultats un peu en baisse.

Ls ventes de processeurs pour PC ont progressé de 6%, mais la division en charge des centres de données a plongé de 9%. Les résultats prévisionnels pour l’année en cours sont légèrement revus à la hausse (77,6 milliards de dollars contre 77 milliards précédemment), un ajustement qui cette fois-ci déçoit les analystes et investisseurs, qui tablaient sur des projections plus généreuses.

Pour le Q3 (en cours donc), Intel prévoit un chiffre d’affaires de 19,1 milliards de dollars, au delà donc des 18,3 milliards de CA réalisés lors du Q3 2020. Histoire de bien plomber l’ambiance en conf call de fin de session, le CEO d’Intel Pat Gelsinger a réitéré ses prévisions cauchemardesques concernant la pénurie de composants actuelle. Pour Pat, la pénurie durera jusqu’en 2023, avec un pic durant le second semestre 2021. Pas un mot en revanche sur la tentative supposée de rachat en cours de GlobalFoundries.