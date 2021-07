Snapchat : 293 millions d’utilisateurs et chiffre d’affaires qui double

Snap, qui gère Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021. Ils sont supérieurs aux attentes à tous les niveaux, ce qui a bien plu aux analystes et investisseurs, au point que l’action a grimpé.

Un chiffre d’affaire qui a plus que doublé pour Snap

Le chiffre d’affaires de la société derrière Snapchat a été de 982,11 millions de dollars, soit une hausse de 116% par rapport à la même période il y a un an. Snap enregistre malgré tout des pertes de 192,51 millions de dollars. C’est en recul par rapport à l’année dernière où ce fut 310,61 millions de dollars de pertes. Le bénéfice par action resort à 10 centimes, contre une perte de 9 centimes à base comparable. Toujours au niveau des finances, le revenu moyen par utilisateur a été de 3,35 dollars cette fois, contre 1,91 dollar il y a un an.

En comparaison, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 846 millions de dollars, une perte d’un centime par action et un revenu moyen par utilisateur de 2,92 dollars.

293 millions d’utilisateurs sur Snapchat

Pour le reste, Snap dit que Snapchat compte désormais 293 millions d’utilisateurs dans le monde, soit une hausse de 23% en un an. Les analystes s’attendaient à 290,3 millions d’utilisateurs cette fois-ci.

« Nos résultats du deuxième trimestre reflètent la force généralisée de notre activité, puisque nous avons augmenté à la fois le chiffre d’affaires et les utilisateurs actifs quotidiens aux taux les plus élevés que nous ayons atteints au cours des quatre dernières années », a déclaré Evan Spiegel, le dirigeant de Snap. « Nous sommes heureux des progrès réalisés par notre équipe dans le développement de notre plateforme de réalité augmentée et nous sommes dynamisés par les nombreuses opportunités de développer notre communauté et notre activité dans le monde entier ».

L’action de Snap est en hausse de 13,07% en post-séance à la Bourse, à 71,20 dollars.