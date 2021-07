WhatsApp ajoute une option pour rejoindre un appel de groupe qui a déjà commencé

WhatsApp évolue avec la possibilité de rejoindre un appel de groupe, même si celui-ci a déjà commencé avec d’autres intervenants. Ce sera pratique pour les retardataires.

Plus besoin de répondre au bon moment pour participer. Ainsi, les appels de groupe sur WhatsApp deviennent aussi simples qu’une conversation en personne. Il suffit de choisir l’option « Appuyez pour rejoindre » au niveau de l’onglet « Appels ». Cette nouveauté est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs dans le monde.

D’autre part, WhatsApp annonce avoir créé un écran regroupant les informations de l’appel afin que vous puissiez voir qui participe à l’appel et qui a été invité à ce dernier, mais ne l’a pas encore rejoint. De plus, si vous cliquez sur « Ignorer », vous pourrez toujours rejoindre l’appel un peu plus tard à partir de l’onglet « Appels » dans WhatsApp.

D’autres nouveautés sont à venir au niveau de WhatsApp. La messagerie teste en ce moment la possibilité d’avoir un utilisation sur plusieurs appareils, sans dépendre de son smartphone. C’est actuellement en bêta auprès de certains utilisateurs. Nous ne savons pas encore quand tout le monde pourra en profiter, mais cela devrait être une question de semaines. Un autre test consiste à chiffrer les sauvegardes des discussions sur le cloud. Là aussi, c’est en version bêta.