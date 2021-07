WhatsApp teste l’usage sur plusieurs appareils et sans téléphone

WhatsApp a entamé une phase de bêta-test avec quelques utilisateurs pour profiter de la messagerie sur plusieurs appareils en même temps, sans dépendre du téléphone. Un même compte peut être utilisé sur quatre appareils différents.

En l’état, il est déjà possible d’utiliser WhatsApp sur son ordinateur, mais il est nécessaire d’avoir son smartphone à proximité connecté sur le même réseau Internet. En effet, la version ordinateur ne fait qu’adapter l’interface de l’application mobile en s’appuyant sur les messages qui circulent sur le téléphone. Avec le nouveau test, il est possible d’avoir WhatsApp sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur avec chacun qui s’appuie directement sur les serveurs de la messagerie.

Voici ce que déclare WhatsApp à ce sujet :

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais utiliser WhatsApp sur votre téléphone et jusqu’à quatre autres appareils non téléphoniques simultanément, même si la batterie de votre téléphone est à plat. Chaque appareil compagnon se connectera à votre WhatsApp de manière indépendante tout en maintenant le même niveau de confidentialité et de sécurité grâce au chiffrement de bout en bout que les utilisateurs de WhatsApp sont en droit d’attendre. Il est important de noter que nous avons développé de nouvelles technologies pour maintenir le chiffrement de bout en bout tout en parvenant à synchroniser vos données – telles que les noms des contacts, les archives de discussions, les messages marqués d’un astérisque, et plus encore – entre les appareils.