Hubble : la Nasa est parvenue à remettre en route le télescope spatial !

Ils sont très forts. Après un gros mois de galère, les ingénieurs de la NASA sont enfin parvenus à remettre en route le télescope Spatial Hubble, qui ne répondait plus depuis le 13 juin dernier. C’est d’un simple « Hubble est de retour » que l’agence spatiale américaine a annoncé la bonne nouvelle. Le télescope a donc pu redémarrer correctement le 16 juillet après un énième « backup hardware », dans le détail une remise en route de l’Unité de Contrôle de Puissance ou PCU. La NASA a profité de cette belle occasion pour nous livrer deux nouveaux clichés de galaxies réalisés par Hubble durant le week-end !

Hubble’s back! 🎉

After the Hubble team successfully turned on backup hardware aboard the telescope, the observatory got back to work over the weekend and took these galaxy snapshots.

Find out more here: https://t.co/2mWwSGyIKc pic.twitter.com/Y6tVQWrjig

— Hubble (@NASAHubble) July 19, 2021