Orange verse 300 millions d’euros à SFR pour mettre fin à plusieurs litiges

Orange et SFR sont à nouveau copains comme cochons avec le premier qui a décidé de faire un chèque de 300 millions d’euros à son concurrent afin de mettre fin à différents conflits. L’opérateur au logo rouge réclamait trois milliards d’euros dans l’une des procédures, explique Capital.

Dans le cas de l’affaire à potentiellement trois milliards d’euros, SFR reprochait à Orange d’avoir abusé de sa position dominante pendant des années sur le marché des entreprises. L’Autorité de la concurrence avait déjà sanctionné cet abus il y a cinq ans en imposant une amende d’un montant de 350 millions d’euros. Cela faisait suite à une plainte lancée par Bouygues Telecom en 2008.

Mais dans le cas présent, les 350 millions d’euros sont allés dans les poches de l’État et non aux opérateurs concurrents d’Orange. Ils ont estimé que ce n’était pas normal et ont donc réclamé des dommages et intérêts. Certains ont trouvé un accord, dont Bouygues Telecom qui a lui aussi signé un accord avec Orange pour qu’il lui verse 300 millions d’euros.

Dans le cas de SFR, une audience en décembre dernier avait été l’occasion pour l’avocat de l’opérateur au logo rouge de parler d’un manque à gagner de l’ordre de 2,3 milliards d’euros sur le marché des entreprises (sa part est de 7% ici). À cela s’ajoute le fait que SFR a été contraint de trouver d’autres ressources par endettement, soit un préjudice financier supplémentaire de 450 à 475 millions d’euros. On arrive à près de trois milliards d’euros à l’arrivée.

Orange va donc faire un chèque de 300 millions de SFR pour mettre un terme à leurs conflits en cours. À voir maintenant quand les deux opérateurs vont se refaire la guerre pour une autre affaire.