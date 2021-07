Zoom achète Five9, fournisseur de logiciels de cloud, pour 14,7 milliards de dollars

Zoom annonce son achat de Five9 pour la somme de 14,7 milliards de dollars. Le service d’appel vidéo va ainsi mettre la main sur un important fournisseur de logiciels de cloud. L’acquisition se fera exclusivement en actions.

Zoom met la main sur Five9

Five9 a clôturé vendredi avec une capitalisation boursière de 11,9 milliards de dollars, soit 177,60 dollars par action. Zoom a déclaré que les actionnaires de Five9 recevront 0,5533 action de Zoom pour chaque action de Five9. Cela valorise Five9 à 200,28 dollars par action, soit une prime de 13%.

« Nous cherchons continuellement à améliorer notre plateforme et l’ajout de Five9 est un complément naturel qui apportera encore plus de bonheur et de valeur à nos clients », a déclaré Eric S. Yuan, PDG de Zoom.

Dans son communiqué, Zoom rapporte que Five9 va devenir une filiale opérationnelle et que son directeur, Rowan Trollope, conservera ses fonctions, tout comme il occupera l’un des postes de vice-présidents de Zoom. Le service s’attend à ce que l’acquisition reçoive le feu vert des autorités compétentes au premier semestre de 2022.

Zoom a pris de l’importance avec la pandémie de Covid-19 au début de l’année 2020, devenant omniprésent lorsque les personnes contraintes de rester chez elles en raison des confinements ont utilisé le vidéoconférence pour se connecter à distance au travail, à l’école, aux amis et à la famille. Mais les investisseurs se sont inquiétés cette année de savoir si cette croissance allait se poursuivre avec l’augmentation des vaccinations et la fin des confinements. L’action de Zoom a été multipliée par cinq en 2020 et sa capitalisation boursière a dépassé les 100 milliards de dollars. Elle est de 106,5 milliards de dollars à ce jour.