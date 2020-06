Aidé par le confinement, Zoom augmente significativement ses revenus

Le confinement a poussé beaucoup de personnes dans le monde à utiliser des applications de vidéoconférence pour rester en contact avec leurs proches. Zoom est l’application qui a fait le plus parler et cela se ressent dans les résultats financiers publiés aujourd’hui.

Quelques chiffres à retenir :

Zoom affiche un chiffre d’affaires qui s’élève à 328,2 millions de dollars de février à avril, soit une hausse de 169 % par rapport à la même période il y a un an

Environ 265 400 clients payants (des entreprises comptant chacune au moins 10 employés) sont recensés, soit une augmentation d’environ 354% par rapport au même trimestre de l’année fiscale précédente

769 clients contribuent pour plus de 100 000 dollars aux revenus des 12 derniers mois, soit une augmentation d’environ 90% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent

Plus de 100 000 écoles dans le monde entier ont choisi Zoom pour faire de la vidéoconférence

Plus de 300 millions de participants aux réunions quotidiennes ont été recensés en avril

La crise du coronavirus « a entraîné une demande plus importante pour les interactions et collaborations en face-à-face et à plusieurs », a noté Eric Yuan, le fondateur et patron de Zoom. « Les différentes utilisations ont pris beaucoup d’ampleur rapidement à mesure que les gens ont intégré Zoom dans leur travail, leur éducation et leurs vies personnelles », a-t-il ajouté.

Mais cette croissance rapide s’est accompagnée d’une hausse spectaculaire des coûts, à 103,7 millions de dollars, qui ramène la marge bénéficiaire brute de Zoom à 68,4% contre 80,2% il y a un an.