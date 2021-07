Un méta-tissu pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Depuis des années, les experts en climat nous mettent en garde contre la hausse des températures qui pourrait affecter 75% de l’humanité. Le réchauffement climatique engendrerait effectivement des canicules terribles et meurtrières à la fin du siècle. De ce fait, les experts ont souligné dans une étude l’urgence de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.

Dans une étude récemment parue dans la revue Climate and Atmospheric Science, les chercheurs ont indiqué que les températures maximales pourraient dépasser les 56°C et même les 60°C dans certaines localités très urbanisées d’Afrique du nord et du Moyen-Orient.

Le méta-tissu est clairement plus frais que les tissus ordinaires

Mais si les gouvernements, institutions et entreprises se penchent sur un moyen de lutter contre le réchauffement climatique, d’autres chercheurs ont également cherché un moyen de faire face à ces températures extrêmes. C’est le cas d’une équipe de chercheurs chinois qui a récemment développé un nouveau tissu qui réfléchit davantage la lumière du soleil par rapport aux autres tissus.

Ce tissu est composé de nanoparticules composées d’oxyde de titane et d’acide polylactique laminées avec une fine couche de polytétrafluoroéthylène (PTFE). L’objectif est de refléter au maximum la lumière. Les chercheurs ont testé le tissu à Guangzhou, en Chine. Ils ont comparé la température du tissu à celle d’autres tissus. D’après les chercheurs, « sous le pic de rayonnement solaire entre 11h et 15h, la température du méta-tissu était respectivement d’environ 5°, 6,8°, 7°,5,8° et 10,2°C inférieure à celle du coton, du spandex, de la mousseline de soie, du lin et des simulateurs de peau nue ».

Ce tissu contre la chaleur coûterait 10% plus cher à produire que les autres tissus

Un volontaire s’est également allongé sous la lumière directe du soleil pendant une heure en portant un gilet spécial fabriqué à partir du méta-tissu d’un côté et d’un tissu en coton commercial de l’autre. Une caméra thermique mesurait les différences de température entre les deux tissus. Après une heure, elle a décelé un écart de température de 3°C entre les deux tissus tandis que des capteurs thermiques placés sous les tissus ont trouvé une différence plus prononcée de 4,8°C entre les deux tissus.

Les chercheurs concluent ainsi que leur méta-tissu possède « des performances de refroidissement radiatif efficaces tout en proposant la respirabilité et le confort de port nécessaires ».

En tout cas, l’équipe soutient que leur matériau est compatible avec les techniques de couture commerciales et a aussi pour avantage d’être résistant à l’eau. Quant au coût, il serait 10% plus cher à produire que les vêtements classiques.