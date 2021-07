Blue Origin : l’un des passagers du premier vol commercial n’a que 18 ans

Le tourisme spatial est désormais une réalité, et on connait même l’identité du 4ème passager qui embarquera pour le premier vol commercial du New Shepard de Blue Origin: Oliver Daemen n’a que 18 ans, et à ce titre sera la plus jeune personne à atteindre l’espace. Le prochain vol de Blue Origin aura une forte charge symbolique puisque Wally Funk sera, à 82 ans, la personne la plus âgée envoyée en orbite. Le milliardaire Jeff Bezos (CEO de Blue Origin) et son frère Mark Bezos complèteront l’équipage.

Le 20 juillet prochain, Oliver Daemen deviendra le plus jeune visiteur de l’espace

Ce grand écart générationnel n’est pas un coup marketing : Oliver Daemen a bien « payé » son ticket, sans doute très cher de surcroit (le montant n’a pas été précisé). Pour information, le père d’Oliver Daemen n’est autre que Joes Daemen, le CEO du hedge fund Somerset Capital Partners. Ceci explique peut-être cela.

Initialement, Oliver Daemen ne devait pas embarquer pour le vol du 20 juillet, le 4ème siège étant réservé au gagnant d’une vente aux enchères permettant de rafler le fameux ticket d’or pour l’espace. Le billet a finalement été accordé pour 28 millions de dollars (!), mais son acquéreur ne pouvait pas être présent le 20 juillet pour des problèmes de calendrier.