GTA 5 Online : la nouvelle mise à jour mise sur le tuning et les courses

Rockstar a présenté la prochaine mise à jour de Grand Theft Auto 5 (GTA 5) pour le mode en ligne avec un accent sur le tuning et le monde des courses de voitures en général. La mise à jour sera disponible au téléchargement le 20 juillet.

La mise à jour Los Santos Tuners de GTA Online

La scène underground des tuners de Los Santos prend vie avec le lancement de GTA Online : Los Santos Tuners. En plus d’une tonne de missions et de courses pleines d’action basées sur les tuners, cette mise à jour introduit le LS Car Meet, un grand espace social partagé où vous et votre véhicule personnel pouvez vous mêler librement à d’autres fans de voitures pour faire des courses, montrer vos véhicules personnalisés, et même vous lier à des contacts à la recherche de conducteurs qualifiés. De quoi se faire de l’argent facile… si vous savez bien conduire.

Il y a aussi des éléments illégaux dans cette nouvelle arène. Les pilotes qui savent s’échapper rapidement et les cascadeurs intrépides pourront décrocher des emplois qui nécessitent un bon et solide chauffeur. Pour 50 000 dollars de GTA, les joueurs peuvent s’inscrire pour devenir membre, ce qui débloque une nouvelle piste de progression appelée Réputation. En augmentant votre réputation, vous pourrez obtenir de nouveaux avantages et récompenses, comme des tatouages et des produits dérivés uniques.

D’autre part, il y aura dix nouveaux véhicules la semaine prochaine. Sept autres voitures débarqueront également au cours des prochaines semaines. D’ailleurs, certains bolides pourront bénéficier d’améliorations spéciales pour ceux qui joueront à l’édition PS5 ou Xbox Series X. Ceux sur les anciennes consoles n’y auront pas le droit.

La mise à jour Los Santos Tuners sera gratuite, comme c’est le cas pour toutes les autres mises à jour de GTA Online. Une bonne nouvelle pour les joueurs avec ce jeu qui a fait ses débuts en 2013 et qui se maintient aujourd’hui. Pour GTA 6, il faudra semble-t-il attendre 2024 au minimum.