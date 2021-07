Battlefield 2042 : cross-play et cross-progression confirmés

Le cross-play et la cross-progression vont être de la partie au sein de Battlefield 2042. DICE, le studio derrière le jeu édité par Electronic Arts, partage aujourd’hui quelques détails à leur sujet.

Du cross-play pour Battlefield 2042

Pour ce qui est du cross-play dans Battlefield 2042, les joueurs auront quelques options. Les joueurs PS4 et Xbox One pourront jouer entre eux sur le champs de bataille avec 64 joueurs au maximum par partie. Vient ensuite le cross-play avec les joueurs PS5, Xbox Series X/S et PC. Les joueurs consoles pourront, s’ils le souhaitent, refuser de jouer avec les joueurs PC. Ces derniers pourraient avoir un avantage sachant qu’ils sont au clavier et à la souris. Dans le même temps, les joueurs PC pourront refuser de partager leurs parties avec les joueurs consoles et ainsi rester entre eux.

Certains se posent probablement la question du cross-play sur Battlefield 2042 entre les consoles d’une génération différente venant d’un même groupe. Ce ne sera pas possible malheureusement. Ainsi, les joueurs PS4 et PS5 ne pourront pas jouer ensemble, tout comme les joueurs Xbox One ne pourront pas être dans les mêmes parties que ceux sur Xbox Series X/S.

La cross-progression est également présent

Un autre élément du jeu concerne la cross-progression. DICE dit développer un système pour que les données soient partagées sur toutes les plateformes. « Votre progression débloquée et vos achats dans votre version PlayStation du jeu seront transférés sur la version Xbox ou PC, et vice versa », indique le studio. Ainsi, les joueurs peuvent passer d’une plateforme à l’autre et retrouver leur profil avec leur avancée.

DICE a officialisé Battlefield 2042 le mois dernier. Il y a eu beaucoup d’informations, dont le fait que les joueurs PS5, Xbox Series X/S et PC pourront se retrouver à 128 par partie. Les autres détails du jeu sont à retrouver sur cet article dédié. Il y aura éditions du jeu à l’arrivée, avec les détails les concernant à retrouver sur cet article.