Battlefield 2042 : 3 éditions et prix plus élevé sur PS5/Xbox Series X/S

DICE a partagé quelques détails supplémentaires pour Battlefield 2042 avec le prix et les trois éditions. Autant prévenir tout de suite : les joueurs PS5 et Xbox Series X/S vont devoir payer plus cher.

Sur PC (Steam, Epic Games Store et Origin), Battlefield 2042 sera au prix de 59,99€. Pour la version PS4 ou Xbox One, les joueurs devront débourser 10€ de plus, soit 69,99€. Vient alors le prix pour la version PS5, Xbox Series X et Xbox Series X : 79,99€ comme l’indique notamment le PlayStation Store. Et encore, les prix ici concernent uniquement la version Standard du jeu. Des éditions Gold et Ultimate seront également proposées à 99,99€ pour la première et 119,99€ pour la seconde sur consoles. Les prix sur PC seront de 89,99€ et 109,99€ sur PC.

Voici justement le détail des trois éditions :

DICE a officialisé Battlefield 2042 hier avec une première bande-annonce du jeu. Nous avons également appris quelques détails, comme le fait qu’il n’y aura ni campagne solo ni battle royale. Aussi, les affrontements en ligne pourront se faire jusqu’à 128 joueurs (sauf sur PS4 et Xbox One où ce sera 64 joueurs au maximum). Plus de détails sur le jeu sont à retrouver sur cet article dédié. Précisons également que la présentation du gameplay aura lieu ce dimanche lors de la conférence de Microsoft pour l’E3 2021.

Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.