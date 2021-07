OnePlus Nord 2 : toutes les specs en fuite (et les coloris aussi…)

Comme bien d’autres smartphones avant lui, le OnePlus Nord 2 n’aura plus grand chose à dévoiler lors de sa présentation officielle. Le design est déjà connu (globalement identique à celui du OnePlus 9R), le processeur Mediatek était éventé depuis plusieurs semaines (le Dimensity 1200), et l’on en sait désormais beaucoup plus sur le reste des composants.

Ainsi, le Dimensity 1200 sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles une capacité en RAM qui ira de pair avec le stockage (128 Go ou 256 Go). Du côté de l’écran, le OnePlus Nord 2 disposera d’une dalle AMOLED Full HD+ 6,43 pouces fonctionnant à la fréquence de rafraichissement de 90 HZ. Et attention, cette dalle supportera le HDR10+.

Le bloc photo sera composé de trois capteurs, dont un capteur principal Sony IMX766 de 50 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels, et une lentille monochrome de 2 megapixels, sans doute pour le calcul de la profondeur de champ. Sur la façade avant, encore un capteur Sony, l’IMX616 de 32 mégapixels (!!).

Enfin, la batterie affichera une capacité de 4500 mAh, avec la recharge sans fil et la recharge rapide filaire en 65W. Le OnePlus Nord 2 sera disponible à la vente en trois coloris, le gris ( Grey Sierra), le bleu (Blue Haze), et un « vert bois » édition spéciale avec le dos en cuir. Concernant les tarifs, si l’on se fie au leak du prix du smartphone en Inde, le Nord 2 devrait être plus cher que son prédécesseur (soit un peu plus de 300 dollars).