Internet par satellites : des ingénieurs de Facebook rejoignent le Projet Kuiper d’Amazon

Plus d’une douzaine d’ingénieurs de Facebook, tous spécialisés dans les technologies de réseau par satellites, ont rejoint les rangs du Projet Kuiper dirigé par Amazon. Le géant de l’e-commerce n’a même pas eu besoin de débaucher ces spécialistes : le transfert de cette main d’oeuvre hautement qualifiée s’inscrit en effet dans le cadre d’un accord financier passé entre Facebook et Amazon. Pour le dire de façon encore plus abrupte, Facebook s’est débarrassé de ces salariés sachant que l’internet par satellites ne serait plus une priorité du groupe.

Si l’on en croit le site The Information, les ingénieurs récupérés par Amazon proviendraient pour la plupart de la région de Los Angeles et seraient spécialisés dans des domaines aussi divers que l’optique, le prototypage, l’ingénierie mécanique et le logiciel. Tous auraient des connaissances dans les systèmes aéronautiques et les réseaux sans fil. Ainsi, un certain Jin Bains, ex-responsable réseau chez Facebook, a changé il y a peu sa page LinkedIn et serait désormais le nouveau responsable d’équipe du projet Kuiper.

Amazon se fixe pour objectif de placer en orbite plus de 3000 satellites d’ici 2029, avec pour objectif avoué de concurrencer Starlink.