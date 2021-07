Galaxy Z Fold 3 : la caméra sous l’écran semble se confirmer

Si les fuites ont vu juste, Samsung commercialisera son Galaxy Z Fold 3 le 11 août prochain en Europe. D’ici cette date, et comme on pouvait s’en douter, les leaks continuent de tomber. Ainsi, MyFixGuide « confirme » la rumeur d’une caméra frontale (« à selfies ») placée directement sous la dalle ! De quoi proposer un écran « immaculé » en façade…

Rappelons au passage les specs pressenties pour ce modèle de Galaxy Z Fold : Android 11, second écran de 6,2 pouces (utilisable lorsque le Fold 3 est fermé), processeur Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM, plus fin que le modèle précédent (6,4 mm), une charnière (encore) revue et corrigée, un bloc photo à trois capteurs avec une caméra grand angle, une batterie 4500 mAh, et un stylet S-Pen Pro livré dans la boîte.

Espérons qu’avec une telle fiche de specs les tarifs du Galaxy Z Fold 3 resteront tout de même « raisonnables » (ce dont on doute…)