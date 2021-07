Stadia : Google baisse sa commission pour attirer les développeurs

Google a réellement envie que les développeurs et studios de jeux débarquent sur Stadia, c’est pour cette raison que le groupe a décidé de réduire sa commission. Il espère que ce geste va permettre d’augmenter le catalogue de jeux sur la plateforme de cloud gaming.

Baisse de commission à 15% du côté de Stadia

À partir du 1er octobre 2021 et jusqu’à la fin de 2023, Google baissera sa commission à 15% pour les jeux sur Stadia, laissant donc 85% des revenus aux développeurs. Ce pourcentage de 15% sera valable jusqu’à 3 millions de dollars de revenus. Au-delà, Google repassera sur la commission précédente. Elle est de combien cette commission, au fait ? Impossible à dire, Google ne donne pas l’information publiquement.

Il est certain que la nouvelle commission de 15% pour les jeux sur Stadia pourrait attirer les petits développeurs/studios. En revanche, cela ne devrait pas réellement pousser les gros studios à sauter le pas et proposer leurs titres sur la plateforme de cloud gaming, puisque rien ne change (ou presque) pour eux par rapport à avant.

Deux autres nouveautés annoncées

D’autre part, Google annonce qu’il va commencer à offrir 70% des revenus de son offre Stadia Pro (qui coûte 9,99€/mois) aux développeurs et éditeurs dont les jeux sont disponibles pour les abonnés de Stadia Pro. Chaque jeu recevra une part des revenus en fonction du nombre de jours où il a été joué par un membre Pro au cours d’un mois donné.

Enfin, Google fait savoir qu’un programme d’affiliation verra le jour au premier semestre de 2022 (il n’y a pas encore une date plus précise). Il permettra à des sites et autres d’utiliser un lien pour inviter une personne à prendre un abonnement à Stadia Pro. Si la personne prend effectivement l’abonnement, alors le site affilié touchera l’équivalent d’un abonnement. Cela devrait donc être 9,99€ en Europe (peut-être moins si on enlève la TVA).