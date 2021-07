Deezer : l’usage depuis les Google Home/Nest devient possible pour les utilisateurs gratuits

Deezer annonce que les utilisateurs avec un compte gratuit financé par la publicité peuvent désormais streamer les musiques sur les enceintes Google Home et Nest via Google Assistant. C’est déjà possible pour les abonnés qui ont un abonnement payant depuis 2017.

Pour utiliser Deezer sur une enceinte Google, il suffit de définir Deezer comme service musical par défaut dans l’application Google Home. Ensuite, dites « Hey Google, joue ma musique » et Deezer va lancer une musique. Les utilisateurs peuvent également créer leurs playlists personnalisées et demander à Google Assistant de jouer leur Flow. Ils peuvent en outre demander à l’assistant de jouer une playlist spécifique, un artiste ou une musique adaptée à leur humeur du jour.

“Nous voulons que chacun puisse écouter ses morceaux préférés à la maison, même s’il n’est pas abonné à Deezer Premium. Ainsi, pour écouter par exemple une musique relaxante ou pour faire du sport avec les dernières playlists de fitness, il suffit de le demander à Google Assistant !” déclare Nicolas Pinoteau, le directeur de l’intégration des partenariats chez Deezer.

Deezer pour les utilisateurs gratuits est déployé à partir du 13 juillet sur les enceintes Google Home et Nest, avec Google Assistant, en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.