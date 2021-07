DJI Mini SE : de nouvelles images viennent de fuiter sur la toile

DJI ne devrait plus tarder à présenter en détail le DJI Mini SE, une version forcément plus accessible du modèle lancé en 2020. Les fuites concernant ce modèle commencent à ressembler à une voie d’eau. Après la boulette d’un commerçant un peu trop pressé, voilà donc que de nouveaux leaks dévoilent des rendus 3D de l’appareil. Si l’on s’en tient à ces quelques images, le DJI Mini SE ressemblera beaucoup à son prédécesseur, avec toujours ces bras rabattables pour gagner en encombrement lors des déplacements, une nacelle « Gimbal », et ce design désormais caractéristique.

Outre les fuites sur le design, on a droit à de nouvelles informations sur les specs. Le DJI Mini SE devrait ainsi disposer d’un capteur 12 megapixels d’1/2,3 pouces (4 000 x 3 000 en 4:3 ou 4 000 x 2 250 en 16:9) capable de filmer en 2,7 K et en 30 images/seconde (ou 1080p en 60 images/seconde). La nacelle serait stabilisée sur trois axes et la portée de l’engin pourrait atteindre 6 km. Les fameux modes de prise de vue automatiques seront aussi de la partie. Concernant le tarif, DJI frapperait fort en ne dépassent pas les 299 dollars.