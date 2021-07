WhatsApp proposera l’envoi de photos/vidéos dans la meilleure qualité

La qualité des photos et vidéos sur WhatsApp est plus que moyenne et autant dire que c’est embêtant à l’ère où les smartphones ont de très bons capteurs. La situation va justement s’améliorer avec une future mise à jour de l’application.

WhatsApp va proposer un nouveau réglage « Meilleure qualité » pour avoir un meilleur rendu des photos et vidéos. L’utilisateur pourra choisir « Automatique », « Meilleure qualité » et « Économiseur de données ». Comme on peut s’en douter au vu du nom, cette dernière option va réduire la qualité d’image pour éviter d’utiliser beaucoup de data sur son forfait. Ce sera surtout intéressant pour ceux qui ont des forfaits avec peu de Go.

La découverte de ce nouveau réglage « Meilleure qualité » dans WhatsApp vient de WABetaInfo. Il concerne pour l’instant l’application Android, mais il n’y a pas encore d’information pour la disponibilité pour tous. Et que les utilisateurs d’iOS se rassurent : le même réglage devrait voir le jour. Mais il est vrai qu’il est pour l’instant absent du code de la version bêta.

Plusieurs mises à jour « majeures » sont prévues du côté de WhatsApp. L’une d’entre elles est la possibilité d’utiliser un même compte sur plusieurs appareils (smartphones, tablettes, etc). Beaucoup d’utilisateurs attendent cette fonctionnalité, et ce depuis un moment maintenant.