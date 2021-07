Un chat géant numérique devient l’attraction de Shinjuku (Tokyo)

Depuis quelques jours, le quartier de Shinjuku à Tokyo est en effervescence, et il n’est pas rare d’observer un attroupement de dizaines de personnes en train de regarder en l’air. La raison de ces regroupements étranges ? Un chat géant numérique en 4K et fausse 3D surplombe l’une des sorties de la gare de Shinjuku. C’est impressionnant, avec un fort goût de Blade Runner avant l’heure. Ce chat au rendu et aux animations hyper réalistes est l’oeuvre de la société Yunika, qui a reçu le soutien de nombreuses entreprises du pays.

A new supersized 3D screen has gone up in Shinjuku. This giant kitty will be featured in between broadcasts.

