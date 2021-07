Microsoft verse 1 500$ à ses employés en tant que prime Covid-19

Microsoft a pris la décision de distribuer une prime de 1 500 dollars à ses employés par rapport au Covid-19 et tout ce que cela a engendré. Dans un mémo interne (vu par The Verge), la société fait savoir qu’il s’agit d’un paiement en une fois. « C’est une reconnaissance de l’année fiscale unique et difficile que Microsoft vient de terminer », indique le mémo.

Cette prime Covid-19 de 1 500 dollars concernera les employés de Microsoft dans le monde entier. Tout le monde la touchera à condition de ne pas être un vice-président (ou niveau supérieur) et d’avoir commencé à travailler à partir ou avant le 31 mars 2021. Les travailleurs à temps partiel auront également le droit à la somme.

Microsoft compte 175 508 employés dans le monde, mais cela regroupe également ceux de LinkedIn, GitHub et ZeniMax Media (maison-mère de Bethesda). Microsoft contrôle chacune de ces entreprises, mais les employés de ces dernières ne sont pas éligibles à la prime. En tout cas, le total de la prime devrait représenter environ un coût de 200 millions de dollars.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise technologique propose une prime par rapport au Covid-19. Facebook a par exemple versé 1 000 dollars à chacun de ses 45 000 employés. Ce fut 300 dollars du côté d’Amazon pour les travailleurs de première ligne.