Cooler Master et D-BOX annoncent un siège gaming à retour haptique

Cooler Master, le fabricant de PC Gaming et autres accessoires plutôt haut de gamme, a levé le voile sur le Motion 1, un siège gaming à retour haptique développé en collaboration avec D-BOX, un spécialiste des technologies haptiques. En fait de siège, le Motion 1 est avant tout une base équipée d’un gros moteur haptique sur lequel viendra d’installer le fauteuil gaming (qui à priori pourrait être de (presque) n’importe quelle marque.

Ce type d’accessoire n’a de sens que si suffisamment de jeux sont compatibles, et sur ce plan, il semble bien que Cooler Master a compris l’enjeu : le Motion 1 fonctionnera au lancement avec près de 200 jeux et plus de 2000 films et séries. Destiné en premier lieu au PC, Cooler Master promet que la base haptique sera aussi disponible pour les consoles new gen (PS5, Xbox Series) dans un avenir plus ou moins proche.

Le Motion sera proposé en précommande à la fin de l’année au prix de 2000 dollars (2300 dollars pour le modèle « toute option »)