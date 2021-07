Black Widow réalise le meilleur démarrage de 2021 au cinéma en France

Black Widow est sorti au cinéma mercredi et il connaît déjà un certain succès en France avec 184 770 entrées lors de son premier jour d’exploitation selon un communiqué de Disney. C’est le meilleur démarrage pour un film au cinéma en France en 2021.

En France, Black Widow est à la 17e place pour l’audience des films Marvel lors de la première journée d’exploitation. Le top 3 comprend Avengers : Endgame (692 142 spectateurs), Spider-Man : Far From Home (453 503 spectateurs) et Avengers : Infinity War (405 058 spectateurs).

Il faut dire que le film se focalise surtout sur un personnage (Natasha Romanoff/Black Widow en l’occurrence). Cela attire moins de monde en comparaison avec les films regroupant plusieurs super-héros, dont les Avengers. Il y a une exception, à savoir les films Spider-Man qui cartonnent toujours dès le premier jour. D’ailleurs, le film qui a enregistré le plus de spectateurs en France lors de sa première journée d’exploitation (à partir de 2000) est Spider-Man 3 avec 804 354 spectateurs.

Ce thriller d’espionnage explosif, premier film de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU), explore le passé mystérieux de Natasha Romanoff et fait la lumière sur cette super-héroïne charismatique, son histoire personnelle et sa famille peu ordinaire.

Il sera en tout cas intéressant de voir les chiffres du box-office en France pour les prochains jours. Le film arrive demain sur Disney+ dans plusieurs pays avec la formule payante Premier Access. Celle-ci n’existe pas en France à cause de la chronologie des médias. Mais nous savons très bien que le film va arriver sur les plateformes de téléchargements illégales et en français grâce aux pays francophones qui ont Premier Access.