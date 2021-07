Assassin’s Creed Infinity : Ubisoft officialise son projet de jeu-service

Après une fuite, Ubisoft a décidé d’officialiser Assassin’s Creed Infinity. Il s’agira d’un titre différent des autres jeux de la franchise Assassin’s Creed, puisque les joueurs vont se retrouver avec un jeu-service.

Assassin’s Creed Infinity va s’inspirer de jeux comme Fortnite, Apex Legends ou encore GTA Online, du moins dans l’idée. Il faut comprendre par là qu’Ubisoft proposera régulièrement des mises à jour avec du nouveau contenu pour que les joueurs restent sur le jeu le plus longtemps possible.

Les joueurs peuvent s’attendre à une expérience en ligne avec plusieurs mondes situés à différentes époques. C’est différent du format habituel d’Assassin’s Creed où chaque jeu se focalise sur une période. Le dernier épisode en date, Valhalla, se déroule pendant l’ère viking par exemple.

Ubisoft indique qu’une « structure collaborative et multi-studio entre Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec […] guidera, fera croître, évoluera et définira l’avenir global d’Assassin’s Creed, qui inclut un important projet à venir, en début de développement, dont le nom de code est Assassin’s Creed Infinity ». Le développement est supervisé par Marc-Alexis Côté. Il fera également office de producteur exécutif sur la franchise Assassin’s Creed. Julien Laferrière d’Ubisoft Montréal a été nommé producteur et Jonathan Dumont et Clint Hocking occuperont le poste de directeur de la création et superviseront respectivement les équipes d’Ubisoft Québec et d’Ubisoft Montréal.

Il n’y a pour l’instant aucune image du jeu, tout comme il n’y a pas de date de sortie. Ubisoft a simplement confirmé son existence au vu des fuites. Il faudra donc encore patienter pour connaître les détails.