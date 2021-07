Sosh propose désormais le décodeur TV compatible 4K à ses clients

Sosh annonce que ses clients ont désormais le droit au décodeur TV 4, qui était jusqu’à présent proposé aux clients d’Orange. C’est disponible à partir d’aujourd’hui pour ceux qui ont souscrit à l’option décodeur TV qui coûte 5€/mois.

Comme l’explique Sosh, le décodeur TV 4 est compatible 4K et Dolby Atmos. De plus, il se connecte très facilement en Wi-Fi avec la Livebox, ce qui permet d’installer son décodeur où que l’on souhaite. D’autre part, le boîtier propose l’accès à plusieurs services : Netflix, OCS, Amazon Prime Video, Canal, beIN Sports, les bouquets de chaines mais aussi la VOD d’Orange et le replay. Un autre élément est la possibilité d’enregistrer des programmes TV grâce à un disque d’une capacité de 80 Go (soit jusqu’à 40 heures d’enregistrement).

Les clients Boite Sosh qui ne détiennent pas encore l’option décodeur TV et qui souhaiteraient y souscrire peuvent également bénéficier de ce nouveau matériel. Pour cela, il faut se rendre à cette adresse. À l’inverse, les clients qui ont déjà l’option décodeur TV avec un ancien décodeur peuvent en bénéficier en demandant un échange commercial. Les frais d’échange sont de 10 euros. La demande se fait depuis cette adresse ou bien depuis l’espace client, en allant dans la rubrique des équipements.

Sosh propose des offres Internet (ADSL ou fibre) à partir de 19,99€/mois depuis cette page. On peut également rappeler qu’il y a des forfaits mobiles. Ils sont à retrouver sur cette page.