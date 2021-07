Oppo x OnePlus : les surcouches OxygenOS et ColorOS vont fusionner (oui mais…)

La grande fusion a commencé : OnePlus va devenir une sous-marque d’Oppo, mais d’ici là, Oppo a annoncé que les surcouches OxygenOS et ColorOS vont « fusionner »… au niveau du code. En d’autres termes, les deux surcouches partageront désormais un « noyau » similaire, mais les interfaces resteront bien différenciées, ce qui laisse clairement entendre que les marques garderont leur « identité » et continueront de cibler des segments du marché bien spécifiques.

Cette fusion de « coeur » (hum….) facilitera les mises à jours sur plusieurs gammes d’appareils. Ainsi, dès les OnePlus 8, les smartphones premium recevront trois mises à jour majeures d’Android et 4 correctif de sécurité. Les modèles Nord et Nord CE en resteront à 2 mises à jour majeures (+ 3 ans de mises à jour sécurité) et les modèles N d’entrée de gamme devront se contenter d’une mise à jour uniquement (mais toujours 3 ans de mises à jour sécurité).