Écouteurs Ear (1) : le CEO de Nothing confirme l’ANC et le prix des intras

Nothing dévoilera ses intras Ear (1) le 27 juillet prochain. On ne savait pour l’instant pas grand chose de cet accessoire audio, hormis qu’il devrait afficher un design assez avant-gardiste. Carl Pei, co-fondateur de OnePlus et actuel CEO (et fondateur) de Nothing, vient de donner quelques détails supplémentaires dans les colonnes de TechCrunch : Pei confirme ainsi le prix du Ear (1), qui a donc été fixé à 99 dollars/99 euros/99 livres. L’appareil sera vendu dans un premier temps en Europe, en Inde, et en Amérique du Nord.

Concernant la partie technique, Car Pei précise que chaque écouteur Ear (1) disposera de trois micros « haute définition » destinés au système de réduction de bruit (ANC/Active Noise Cancellation). L’interview du CEO permet aussi de comprendre pourquoi Nothing a racheté la marque Essential après la faillite du fabricant de smartphones. L’explication est plutôt surprenante : « Avant que nous ne nous appelions Nothing, » Essential « était l’un des noms sur lesquels nous réfléchissions, en interne. C’est pourquoi nous avons acquis la marque. Nous n’avons pas l’intention de faire quoi que ce soit avec Essential ».

Enfin, Car Pei a confirmé ce que l’on pressentait déjà après la présentation du tout premier concept : le Ear (1) affichera un design « transparent », ce qui signifie que l’on pourra voir à travers la coque certains composants internes de l’accessoire.