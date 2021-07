SIE Japan Studio a été officiellement effacé des studios First-Party de Sony

L’acte de décès est désormais officiel. SIE Japan Studio ne fait plus partie de la liste des studios first-party de Sony. Seule reste donc en lice la Team Asobi, qui récupère certaines licences au passage mais planchera principalement sur les prochaines aventures d’Astrobot (sans doute pour le PSVR 2). Même si les licences cultes de Japan studio resteront dans le giron de Sony, cet arrêt brutal n’est pas de bon augure concernant le développement first-party des types de jeux représentés par SIE Japan Studio.

Ainsi, des jeux comme Ico, LocoRoco, Patapon, Ape Escape, Gravity Rush ou bien encore Knack (que l’on ne regrettera pas) représentaient une branche créative et particulièrement originale de la production PlayStation, loin des standards des gros AAA que Sony met systématiquement en avant aujourd’hui. Cette touche « indé », qui fait déjà défaut à la stratégie de Sony sur cette gen, sera donc absente des projets first-party du groupe.

La fin de ces studios japonais s’accompagne aussi du départ de plusieurs poids lourds du secteur. Keiichiro Toyama (Gravity Rush, Silent Hill) ou Masaaki Yamigawa (Bloodborne) ne font plus partie des effectifs de Sony. On notera enfin que la Team Asobi et Polyphony Digital (Gran Turismo) sont désormais les seuls studios first-party de Sony basés au Japon. Tout un symbole…