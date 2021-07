Station Spatiale chinoise : première sortie extravéhiculaire en tandem

La Chine semble vouloir rattraper à toute vitesse le retard « spatial » accumulé depuis des années. Dimanche 4 juillet, les astronautes Liu Boming et Tang Hongbo ont effectué leur première sortie extravéhiculaire autour de la Station Spatiale chinoise. Il s’agissait aussi de la toute première EVA en tandem de la Chine, et de la première EVA tout court depuis … 12 ans !

Les deux astronautes avaient pour mission de préparer le terrain pour de futures sorties en scaphandre (pose de cale-pieds notamment), un travail long et minutieux qui aura duré pas moins de 6 heures et 46 minutes exactement, soit un nouveau record pour la Chine. Le premier EVA de la Chine en 2008 n’avait duré qu’une vingtaine de minutes.

Ce premier « vrai » EVA a permis d’effectuer toute une série de tests et d’évaluation de matériels, et notamment sur la nouvelle génération de scaphandres Feitan, qui peuvent enfin se retirer seul. Le sas de la station Tianhe devait aussi être mis à l’épreuve. C’est chose faite.

On July 4th, astronauts Liu Boming and Tang Hongbo in #Tiangong space station finished their first 7-hour EVA spacewalk for robotic arm testing, panorama device lifting, emergency returning testing, etc. There will be another spacewalk by Shenzhou 12 crews. We’ll do live stream. pic.twitter.com/v1UUkUKIdF

