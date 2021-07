Et maintenant… le robot qui vous fait les ongles !

Les robots qui courent aussi vite qu’un guépard ? Dépassés ! Ceux qui équipent la station spatiale internationale, préparent des pizzas ou nettoient les aéroports ? Ridiculisés ! Dans le salon d’esthétique du Marina District (Sans Francisco), le robot du laboratoire Clockwork est en effet capable de… faire les ongles ! Pour le dire plus clairement, cette machine aux allures de gros cube violet peut déposer du vernis sur un ongle avec une précision chirurgicale. La manucure autonome en quelque sorte…

Le fonctionnement est simple : l’utilisateur choisit la teinte sur un panneau tactile et pose ensuite ses mains et ses doigts aux endroits indiqués. La machine analyse la position forme exacte de l’ongle et applique méticuleusement les couches de vernis par mouvements circulaires successifs. Le résultat est impeccable, et surtout, très peu cher : comptez 8 dollars pour une manucure complète, ce qui est bien sûr dérisoire face par rapport aux tarifs généralement appliqués.

En revanche, ce robot ne fait pas autre chose que l’application du vernis. Pas de motifs sur l’ongle, pas de coupe ni de polissage des ongles. Le strict minimum.