PSP : les joueurs ne pourront plus acheter de DLC à compter du 06 juillet

En mars dernier, nous vous rapportions que Sony avait décidé de mettre fin au Playstation Store pour ce qui est de la PS3, de la PSP et de la PS Vita. Les fermetures ayant été prévues pour le 2 juillet pour la PS3 et la PSP et le 27 août pour la PS Vita. Mais les choses ne se sont pas tout à fait déroulées selon les plans de Sony. En effet, la société multinationale japonaise a été fustigée pour ces décisions, à tel point que Sony a fini par faire machine arrière.

Ainsi, Sony a finalement décidé de maintenir les magasins PS3 et Vita ouverts. Toutefois, l’entreprise a déclaré à The Verge qu’il n’y aura plus de « fonctionnalité de commerce PSP ». Ce dernier point semblant vague, Sony a expliqué qu’il serait toujours possible d’acheter de nouveaux jeux PSP dans les deux magasins précités mais qu’on ne pourrait plus acheter de nouveau DLC (contenu téléchargeable) à compter du 06 juillet.

Sony apporte de plus amples explications sur le contenu PSP

Les pages d’assistance de la société au Royaume-Uni et aux Etats-Unis expliquent ainsi que « lorsque le PlayStation Store pour PlayStation Portable était précédemment fermé en 2016, vous pouviez toujours effectuer des recherches et des achats dans le jeu. A partir du 6 juillet 2021, vous ne pourrez plus effectuer des recherches ni d’achats dans le jeu».

Néanmoins, Sony assure que nous pourrons toujours télécharger le contenu PSP que l’on a précédemment acheté en accédant à la liste de téléchargement sur l’appareil.

Enfin, il sera toujours possible d’acheter et de lire du contenu PSP disponible dans les magasins PS3 et PS Vita. Toutefois, les achats via la boutique en ligne ne sera plus possible pour le contenu PSP.