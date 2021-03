PlayStation Store : Sony annonce la fermeture sur PS3, PS Vita et PSP pour cet été

Sony a annoncé la fin du PlayStation Store pour ce qui est de la PS3, de la PSP et de la PS Vita. La fermeture aura lieu dès cet été. Ce sera le 2 juillet pour la PS3 et la PSP. La PS Vita tiendra un peu plus longtemps, avec un arrêt le 27 août.

Fin du PlayStation Store pour les PS3, PS Vita et PSP

Voici les fonctionnalités qui seront toujours disponibles, malgré la fermeture du PlayStation Store sur PS3, PS Vita et PSP :

Vous pourrez toujours retélécharger vos jeux achetés précédemment et y jouer

Vous pourrez toujours accéder au contenu vidéo/multimédia acheté précédemment

Vous pourrez toujours utiliser des codes d’activation du service pour des jeux et l’abonnement à PlayStation Plus

Tant que vous resterez abonné au service, vous pourrez toujours retélécharger les jeux obtenus dans le cadre de votre abonnement PlayStation Plus et y jouer

En revanche, les fonctionnalités suivantes ne seront plus disponibles :

Vous ne pourrez plus acheter de contenu numérique pour PS3, PS Vita et PSP, jeux et contenus vidéo compris

Vous ne pourrez plus effectuer d’achats en jeu sur PS3, PS Vita et PSP

Vous ne pourrez plus utiliser les fonds du porte-monnaie PSN (par exemple, cartes cadeaux) sur PS3, PS Vita et PSP une fois que le PlayStation Store et la fonctionnalité d’achat pour ces périphériques auront disparu. Les fonds de votre porte-monnaie PSN resteront disponibles dans votre compte pour le PSN, mais vous pourrez uniquement les utiliser pour acheter des produits PS4 et PS5 sur le PlayStation Store depuis un navigateur Web, l’application PlayStation ou une console PS4 ou PS5

Il est certain que cette fermeture du PlayStation Store pour les PS3, PS Vita et PSP est une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui ont toujours ces consoles. Cela va surtout représenter un blocage pour ceux qui souhaitent acheter des contenus.