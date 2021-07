Une Tesla Model S Plaid a brusquement pris feu pour une raison inconnue

Cette semaine, un véhicule Tesla Model S Plaid a pris feu pendant que son propriétaire le conduisait. Cet incident est survenu trois jours à peine après la réception du véhicule par son propriétaire, Tesla ayant lancé ce modèle de véhicule haut de gamme de 129 000 dollars plus tôt en juin.

Les portes du Tesla Model S Plaid ne se sont pas ouvertes

L’avocat de ce dernier, Mark Geragos, a déclaré que son client – un entrepreneur exécutif – n’avait initialement pas pu sortir de la voiture car le système de porte électronique était tombé en panne. Ce qui obligé le conducteur à « utiliser la force pour l’ouvrir ».

Une fois que le propriétaire fût sorti du véhicule, celui-ci aurait continué à rouler sur 11 à 12 mètres avant de se transformer en « boule de feu » dans un quartier résidentiel, près de la maison du propriétaire, en Pennsylvanie.

L’avocat a déclaré que « ce fut une expérience déchirante et horrible. Il s’agit d’un tout nouveau modèle. Nous menons une enquête. Nous demandons que le S Plaid soit mis à l’arrêt, qu’il ne soit pas sur la route tant que nous n’aurons pas résolu le problème ».

Elon Musk reviendra-t-il sur ses affirmations ?

Pour rappel, Elon Musk, qui est le directeur général de Tesla, avait présenté cette nouvelle version de sa berline Model S comme étant « plus rapide que n’importe quelle Porsche » et « plus sûre que n’importe quelle Volvo » lors de l’événement de lancement qui s’est déroulé en juin à l’usine du constructeur automobile, à Fremont, en Californie. Il avait même assuré qu’il a fallu pas mal de développement pour s’assurer que la batterie de ce nouveau modèle soit sûre.

Mais Tesla et ses dirigeants devront désormais s’expliquer sur cet incident d’autant plus que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) l’attend au tournant, rapporte Reuters.