Oculus Quest : précos pour A Township Tale, The Secret Of Retropolis et Arcsmith pour bientôt (+trailers)

L’actualité reste chargée concernant l’Oculus Quest. Les précommandes sont désormais ouvertes pour le prometteur MMORPG A Township Tale. Ceux qui auront précommandé pourront y jouer dès le 13 juillet, soit 2 jours avant la sortie officielle.

Annonce surprise cette fois, le joli jeu d’aventure The Secret of Retropolis débarquera sur l’Oculus Quest le 21 juillet prochain via l’App Lab. Ce point’n click déjà disponible sur Steam se distingue principalement par sa DA maitrisée et inspirée des polars noirs des années 40, sans compter les nombreux emprunts au Metropolis de Fritz Lang.

Enfin, Arcsmith s’annonce comme un puzzle game (très) scénarisé. Le joueur devra assembler plusieurs types d’appareils complexes… sachant que ces appareils ont un rôle à jouer dans une confrontation intergalactique ! Le trailer dévoile un titre peut-être plus ambitieux qu’il n’y parait de prime abord. Arcsmith sera disponible sur l’Oculus Store le 29 juillet prochain.