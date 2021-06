Windows 11 tourne comme un charme sur un smartphone Lumia 950 XL

Windows 11 a aussi été conçu pour tourner sans trop de difficultés pour les appareils mobiles et tactiles. Le développeur Gustave Monce a voulu en avoir le coeur net et donc porté, non sans efforts, Windows 11 sur le vénérable Lumia 950 XL lancé sur le marché en 2015 (soit peu de temps avant que Microsoft n’abandonne le marché mobile). Miracle, après avoir compilé avec succès une build ARM de Windows 11, le nouvel OS a pu tourner sans gros soucis apparents sur le smartphone. Les fenêtres se redimensionnent parfaitement, tous les menus sont accessibles, et le tactile est reconnu sur l’ensemble des éléments de l’interface. En revanche, il ne faut pas avoir de trop gros doigts, et la réactivité n’est pas toujours optimale.

Le plus beau dans l’affaire est bien que le Lumia 950 XL est loin en deçà de la configuration requise pour installer normalement Windows 11. Cela ne concerne pas seulement la puissance processeur. Le Lumia dispose d’un écran 5,7 pouces alors que Windows 11 ne tourne théoriquement que sur des appareils avec des dalles de 9 pouces à minima. « Qui peut le plus peut le moins » dit-on…