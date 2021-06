Google Stadia Pro : les jeux offerts en juillet 2021

Google présente la liste des jeux qui seront offerts en juillet 2021 avec Stadia Pro. Cette offre permet de jouer jusqu’en 4K avec du son surround 5.1 et coûte 9,99€/mois. En comparaison, l’offre gratuite (Stadia Base) permet de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Jeux offerts avec Stadia Pro en juillet 2021

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en juillet 2021 est Moonlighter. C’est un action RPG où de mystérieuses portes ont été découvertes lors d’une excavation. Les gens se sont vite rendu compte qu’il s’agissait d’anciens passages permettant de voyager entre des royaumes ou des dimensions. Rynoka, un petit village commercial, a été découvert près du lieu d’excavation, permettant aux différents voyageurs de se ravitailler avant d’entrer dans les portails.

Le second titre offert est Street Power Football. C’est un jeu de foot de rue de type arcade. Avec votre personnage, devenez le roi de la rue et côtoyez les plus grandes légendes du foot freestyle. En solo ou en multijoueur en ligne/local, vous pourrez lancer des matchs à 4 contre 4, dans six modes de jeu différents.

Vient ensuite le troisième jeu offert sur Stadia Pro en juillet 2021, à savoir Terraria. Dans ce titre mêlant action et aventure de type bac à sable, le joueur utilise son environnement pour construire des habitations et utiliser les ressources pour fabriquer des armes et ainsi lutter contre les nombreux ennemis qui l’attaquent.

Enfin, le quatrième jeu est The Darkside Detective. Un jeu d’enquête en point’n’click. Rejoignez le détective Francis McQueen, alors qu’il mène des enquêtes sur le paranormal et le surnaturel, tout en récupérant les dossiers de chats disparus qui s’accumulent sur son bureau. Alors que le mal s’invite dans la ville de Twin Lakes City, c’est à lui que les citoyens font appel pour résoudre leurs problèmes.

Tous les jeux offerts pourront être réclamés sur Stadia à compter du 1er juillet. Ils restent accessibles à vie dans votre bibliothèque, tant que vous avez un abonnement actif.