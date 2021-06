Hyundai x Boston Dynamics : le robot Spot danse même… avec les BTS !

Hyundai a récemment racheté à Softbank la société de robotique Boston Dynamics, et c’est peu dire que la firme sud-coréenne est fière de compter dans ses rangs les robots Spot ou Atlas. Tellement fière en fait qu’elle vient de diffuser une vidéo « Welcome to the Family with BTS » montrant un robot Spot en compagnie du boys-band ultra populaire BTS ! La vidéo a déjà récolté plus de 2 millions de vues, ce qui est presqu’un détail pour un groupe dont les vidéos atteignent généralement plusieurs dizaines de millions de vues.

La seconde vidéo est une chorégraphie de plusieurs robots Spot dansant sur un morceau des BTS. La synchronisation des robots est impressionnante, et résulte bien évidemment d’un énorme travail de script en amont. Eric Whitman, l’un des roboticiens de Boston Dynamics explique ainsi que « Tout devait être élaboré à l’avance et scénarisé avec précision ». Rappelons que les robots Spot sont bien disponibles à l’achat, mais uniquement pour les professionnels. Le prix de vente est d’environ 75000 dollars.