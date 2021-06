Free change totalement l’interface de Freebox OS

Free propose aujourd’hui la mise à jour 4.4.0 pour ses différentes box qui change totalement l’interface de Freebox OS. Il s’agit du système d’exploitation des Freebox sur lequel plusieurs fonctionnalités sont disponibles. Free indique avoir créé cette interface en collaboration avec Quentin Stoeckel de MesaVolt.

Comme on peut le voir sur la capture partagée par Free, la nouvelle interface de Freebox OS fait plus moderne avec de la couleur et de nouvelles icônes. On retrouve les sections suivantes :

État de la Freebox

Téléchargements

Explorateur de fichiers

Paramètres de la Freebox

Profils

Périphériques réseau

Journal d’appels

Gestion des enregistrements

Guide des programmes

Contacts

VM (machines virtuelles)

Il y a également un bouton en bas à gauche qui donne à certaines options, dont la possibilité de redémarrer la Freebox ou se déconnecter.

Cette refonte de Freebox OS avec la mise à jour 4.4.0 des box est purement visuelle. Les différentes fonctionnalités existantes sont toujours là, avec les mêmes paramètres.

En outre, la mise à jour corrige deux bugs. Le premier concerne l’énumération des partages qui était impossible sur NovaVideoPlayer. Le second était un problème de stabilité pour SMB.

La mise à jour 4.4.0 est disponible dès maintenant au téléchargement. Il suffit de redémarrer son Freebox Server pour en profiter. La mise à jour concerne les Freebox Révolution, Freebox mini 4K, Freebox One, Freebox Delta et Freebox Pop.