Softbank aurait arrêté la production du robot Pepper

Les robots personnels autres que directement domotiques (comme les robots aspirateurs) peinent à convaincre le grand public, sans doute à cause de leurs fonctions encore très limitées mais aussi parce que les tarifs de ces machines les destinent à une infime partie de la population à la fois la plus aisée… et la plus geek.

Après Qrio, Vector ou bien encore Cozmo, le semi-humanoide Pepper va donc rejoindre le cimetière des robots personnels lancés sur un marché pas encore mûr. Reuters nous annonce en effet que la production de robots Pepper aurait été arrêtée l’an dernier et que Softbank réduirait considérablement la masse salariale de sa branche robotique. Seules 27000 unités de Pepper auraient été produites par l’assembleur Foxconn depuis 2015 (date de lancement du Pepper au Japon). Il faut dire que le robot coûte 1600 dollars, sans compter un abonnement « cloud » supplémentaire. Un porte parole de Softbank a confirmé l’information de Reuters, ajoutant que la production pourrait reprendre si la demande repartait à la hausse.

Rappelons qu’à l’origine, Pepper est une création d’Aldebaran robotics, une startup française (depuis rachetée par Softbank) à qui l’on doit aussi le petit robot éducatif Nao. Softbank avait d’ailleurs licencié 330 salariés de la filiale française d’Aldebaran au mois de septembre dernier.