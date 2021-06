OnePlus Nord 2 : le design dévoilé avec des rendus

Le OnePlus Nord 2 n’est désormais plus une surprise grâce à la publication de rendus qui dévoilent le design général. Le téléphone s’inspire beaucoup du OnePlus 9.

OnLeaks propose aujourd’hui des rendus du OnePlus Nord 2 qui sont basés sur un prototype. L’écran occupe une bonne partie de la face avant et il y a un trou en haut à gauche pour loger le capteur photo. On retrouve les boutons de volume sur la tranche gauche de l’appareil, et le bouton ON/OFF et le slider sur la tranche droite.

Pour ce qui est de l’arrière, le téléphone comprend trois capteurs photo et un flash. Le capteur principal ferait 50 mégapixels. Les autres feraient 8 mégapixels et 2 mégapixels. Pour ce qui est du capteur en façade, les utilisateurs peuvent s’attendre à 32 mégapixels.

Pour le reste, le OnePlus Nord 2 est annoncé pour avoir une batterie de 4 500 mAh, un port USB-C, le support de la 5G et il devrait tourner sous Android 11 au lancement. L’écran ferait 6,43 pouces et OnePlus proposerait une dalle AMOLED qui serait Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le capteur d’empreintes serait intégré dans l’écran. Quant à la puce, ce ne serait pas un modèle Snapdragon de Qualcomm, mais la puce Dimensity 1200 de MediaTek. Enfin, il y aurait jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage.

Il faut s’attendre à une annonce du OnePlus Nord 2 dans le courant du mois de juillet. La marque n’a pas encore officialisé son créneau de présentation.