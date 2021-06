Instagram teste la publication de photos/vidéos depuis un ordinateur

Poster du contenu sur Instagram, à savoir des photos et vidéos, va devenir possible depuis un ordinateur. Le réseau social teste actuellement ce système avec quelques utilisateurs triés sur le volet.

Quelques options sont disponibles comme le choix du format : original, carré (1:1), portrait (4:5) ou paysage (16:9). Il est ensuite possible d’ajouter des filtres et faire d’autres modifications, comme gérer la luminosité, le contraste, la saturation, la température, le fondu et la vignette. Vient enfin l’ultime étape où il est possible de mettre une légende, taguer des personnes, mettre la localisation, activer/désactiver les commentaires ou encore mettre un texte pour l’accessibilité.

Facebook, qui détient Instagram, a confirmé à Bloomberg qu’un test est en cours pour publier du contenu depuis un ordinateur. « Nous savons que de nombreuses personnes accèdent à Instagram depuis leur ordinateur », a déclaré Christine Pai, une porte-parole de Facebook. « Pour améliorer cette expérience, nous testons actuellement la possibilité de créer une publication sur Instagram avec leur navigateur », a-t-elle ajouté. Il n’y a pour l’instant pas d’information quant à la disponibilité pour tous de cette nouvelle fonctionnalité.

Voici quelques images de la fonctionnalité en action :

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021