Space Jam 2 : un jeu vidéo rétro-pixel en plus du film (trailer)

Space Jam : A New Legacy, suite directe du film culte (mais pas exceptionnel pour autant) Space Jam (celui avec Michael Jordan en vedette), déboulera sur nos écrans le 14 juillet prochain. En plus du film, Xbox a eu la riche idée de produire Space Jam A New Legacy The Game, soit le jeu vidéo inspiré du film. Les premières séquences de gameplay dévoilent un beat’em up en pixel-art plutôt mignon (mais que l’on imagine mal faire de l’ombre à Street). Pour la petite histoire, c’est l’éditeur Acclaim qui s’était chargé de l’adaption en JV du premier film (pour les consoles Saturn et PlayStation, une autre époque…).

Le nouveau Space Jam, le jeu, est développé par Digital Eclipse, un studio qui a souvent bossé chez Capcom (il y a pire comme référence). Dans ce titre, l’équipe de la Team Squad emmenée par James LeBron devra chercher les 4 parties du Legacy Code nécessaires pour vaincre The Brow et White Mamba, mes méchants pas beaux d’en face. Le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass le 1er juillet, et sera ensuite disponible gratuitement à compter du 15 juillet sur toutes les plateformes, soit un jour seulement après la sortie du film en salles.