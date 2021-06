L’IA de DeepMind pourrait concevoir des traitements médicaux

DeepMind, la société sœur de Google, a créé une intelligence artificielle capable de prédire la structure des protéines. L’entreprise vient de développer un nouveau partenariat pour développer de nouveaux traitements pour soigner certaines maladies tropicales.

En novembre 2020, une IA développée par DeepMind, AlphaFold, a remporté le Critical Assessment of Structure Prediction (CASP). Il s’agit d’un concours annuel pour prédire la structure des protéines. Un processus long et complexe mais incontournable pour créer de nouveaux traitements médicaux.

DeepMind pourrait aussi se lancer dans le traitement du cancer

DeepMind a justement annoncé un partenariat avec la DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative). Une organisation de recherche qui tente de trouver des traitements pour les maladies tropicales négligées, notamment, la maladie de Chagas et la leishmaniose. La maladie de Chagas est une infection parasitaire et parfois mortelle transmise par des insectes. Elle est particulièrement virulente en Amérique latine, de l’Argentine du Sud aux Etats-Unis. La leishmaniose, quant à elle, est une maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre Leishamania, transmis par des insectes diptères appelés phlébotomes.

Les chercheurs de la DNDi sont parvenus à identifier une molécule capable de se lier à une protéine de Trypanosoma cruzi, le parasite responsable de la maladie de Chagas, et de le tuer, rapporte Wired. AlphaFold a pu prédire la structure de cette protéine. Les chercheurs pourront ainsi concevoir des médicaments pour la soigner. En tout cas, DeepMind souhaite développer d’autres partenariats pour trouver des traitements à des maladies chroniques comme le cancer. Si AlphaFold fait ses preuves alors la prochaine étape sera d’intégrer l’apprentissage profond pour prédire comment les molécules se lient aux protéines pour ensuite concevoir des traitements plus rapidement.