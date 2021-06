Des restes d’une espèce humaine inconnue ont été découvertes en Israël

Il y a dix ans, une équipe de paléontologues a découvert plusieurs ossements sur le site de Nesher Ramla, près de la ville de Ramla, dans le centre d’Israël. En effectuant des fouilles à huit mètres de profondeur, les chercheurs ont effectivement mis à jour des restes d’animaux mais aussi des restes humains accompagnés de quelques outils.

Après dix ans d’analyses, les chercheurs ont révélé dans une étude parue dans la revue Science que les ossements humains appartiennent à une espèce d’êtres humains méconnus jusqu’à aujourd’hui. Cette nouvelle espèce humaine aurait évolué il y a entre 120 000 à 140 000 ans.

Une nouvelle espèce qui ne nous ressemble pas totalement

D’après les chercheurs, cette espèce partage des similitudes avec les Néandertaliens, notamment au niveau des dents et des mâchoires. Toutefois, leur crâne ressemblerait davantage aux espèces humaines plus archaïques, d’autant plus qu’ils n’auraient pas de menton.

A noter qu’avant cette découverte, les chercheurs ont aussi trouvé des ossements humains vieux de 160 000 ans dans la grotte de Tabun, mais aussi dans la grotte de Zuttiyeh qui étaient vieux de 250 000 ans environ. Les chercheurs ont révélé qu’après analyses, ces ossements et ceux découverts sur le site en Israël « appartenaient au même groupe ».

Cette espèce humaine et les Néandertaliens ont interagi et se sont même croisés

Mais ce n’est pas tout. Les paléontologues affirment que cette nouvelle espèce – qui étaient dans la région il y a environ 400 000 et 100 000 ans et les humains modernes – arrivés il y a 200 000 ans – ont également vécu côte à côte au Moyen-Orient pendant plus de 100 000 ans. Ils auraient partagé leurs connaissances et outils respectifs et se seraient également croisés.

Selon les chercheurs, il se peut que cette découverte remette même en question la thèse privilégiée de l’émergence du Néandertal en Europe. Selon Israël Hershkovitz, l’auteur principal de l’étude, « les fossiles de Nesher Ramla nous font remettre en question cette théorie suggérant que les ancêtres des Néandertaliens européens vivaient déjà au Levant il y a 400 000 ans. En fait, nos découvertes impliquent que les célèbres Néandertaliens d’Europe occidentale ne sont que les restes d’une population beaucoup plus importante que vivait ici au Levant et non l’inverse ».