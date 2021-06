Halo Infinite : des nouvelles de la date de sortie, et un comparo vidéo qui en dit long

Halo Infinite n’en finit plus de se faire attendre. Quelques mois après le premier trailer de gameplay qui avait largement déçu les fans, le jeu s’est de nouveau montré lors de l’E3 2021. Les quelques secondes du solo semblaient cette fois plutôt prometteuse, mais le nouveau trailer se focalisait surtout sur les combats multijoueurs en arène, bien pêchus au passage. Et toujours pas de date de sortie.

Face aux demandes pressantes des joueurs, Phil Spencer vient de déclarer qu’une date de sortie précise pourrait être annoncée durant l’été, d’ici « quelques semaines plutôt que des mois ». La sortie du jeu elle-même serait conditionnée par le lancement d’un autre « gros » jeu pour les Xbox Series. » Nous n’avons pas encore de date exacte puisque nous attendons de connaître le moment où sera commercialisé un autre jeu » déclare Phil Spencer. La fenêtre de lancement serait de trois ou quatre semaines, ce qui laisse penser qu’Halo Infinite sortira bien cette fois à la fin de l’année en cours et ne sera pas repoussé.