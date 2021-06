🔥 SFR RED et Bouygues Telecom sortent des forfaits 100/200 Go dès 11,99€/mois

SFR RED a lancé des promotions sur des forfaits mobiles 100 et 200 Go, puis Bouygues Telecom a suivi pour riposter. Il faut faire vite : les offres sont disponibles pendant deux jours seulement.

Chez SFR RED, on retrouve un forfait avec appels, SMS et MMS en illimité et un quota Internet de 100 Go. Depuis l’Union européenne et les DOM, il y a également les appels, SMS et MMS en illimité. Pour Internet, il s’agit de 8 Go. Ce forfait est disponible au prix de 12€/mois. Le second forfait est similaire, sauf pour Internet. Il comprend un quota de 200 Go en France et 15 Go depuis l’Union européenne et les DOM. Son prix est de 15€/mois.

Les deux forfaits sont disponibles jusqu’à 24 juin sur le site de SFR RED en cliquant ici. Il n’y a pas d’engagement, comme à chaque fois avec SFR RED.

Du côté de Bouygues Telecom, on retrouve des forfaits plus que similaires. Le premier inclut appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 10 Go d’Internet en France et 15 Go en Europe et dans les DOM. Il coûte 11,99€/mois. L’autre forfait comprend 200 Go d’Internet en France et 20 Go en Europe et dans les DOM. Son prix est de 14,99€/mois.

Là aussi, l’offre se termine dans deux jours et les forfaits sont sans engagement. Vous pouvez les retrouver sur le site de Bouygues Telecom en cliquant ici.