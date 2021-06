Disney+ prépare son arrivée sur les box de SFR

Disney+ va prochainement être disponible directement sur les box de SFR. Selon Univers Freebox, l’opérateur au logo rouge et Canal+, qui distribue le service de streaming en France, ont trouvé un accord.

Il n’y a pour l’instant pas de date pour la disponibilité de Disney+ sur les box de SFR. Mais les abonnés de l’opérateur peuvent déjà se rendre sur le canal 68 et voir le logo du service de streaming, accompagné par le message « Bientôt disponible ». Patience donc.

Au mois de mars, Franck Cadoret, directeur général de Canal+ France, avait fait savoir que son groupe discuter avec Bouygues Telecom et SFR pour proposer Disney+. Il indiquait déjà à ce moment que ce serait pour bientôt, sans plus de précision. La situation a évolué visiblement au vu de la chaîne apparue sur la box TV de SFR.

Pour rappel, il est déjà possible d’accéder à Disney+ depuis les décodeurs Orange, ainsi que chez Free via les Freebox Pop, Freebox Mini 4K et Freebox Delta avec Player Pop. Le lancement chez Free, qui a eu lieu en décembre, fut sympathique, puisque les clients de l’opérateur ont eu le droit à six mois offerts.

Disney+ coûte 8,99€/mois ou 89,99€/an. Le service de streaming comptait plus de 100 millions d’abonnés le mois dernier.