Samsung dément acheter des dalles OLED chez LG, préférant le QLED

Samsung a pris la parole concernant une rumeur affirmant que le groupe voulait acheter des dalles OLED chez LG pour ses téléviseurs. Ce bruit de couloir a circulé depuis quelques mois, mais il ne s’agissait pas d’une bonne information.

Un responsable de Samsung a fait savoir à IT Chosun que le groupe n’a pas l’intention d’acheter des dalles OLED chez LG, estimant que le QLED est meilleur. « Il n’y a aucun changement dans l’idée que nos téléviseurs QLED ont une meilleure qualité d’image que les téléviseurs OLED. J’essaie de faire comprendre que ces rumeurs sont sans fondement », a indiqué le responsable lors d’un appel téléphonique. « Il est vrai que les prix des écrans LCD augmentent et que nous sommes confrontés à une situation difficile, mais nous avons suffisamment de capacités pour surmonter cette situation en tant qu’entreprise numéro 1 », a-t-il ajouté.

Les rumeurs faisaient état que Samsung voulait commander entre deux et trois millions de dalles OLED à LG pour lancer ses propres téléviseurs OLED au second semestre de 2021 ou au premier semestre de 2022. Il se murmurait que Samsung voulait prendre cette mesure en raison de la baisse des bénéfices de ses téléviseurs LCD et de la concurrence croissante des entreprises chinoises comme HiSense, TCL et Xiaomi.

Samsung mise énormément sur le QLED. Le constructeur coréen fait beaucoup de publicités, notamment pour dire que la technologie qu’il utilise est meilleure (selon ses dires) que l’OLED. Basculer soudainement sur l’OLED pourrait donc étonner, puisque cela réfuterait ses affirmations selon lesquelles la technologie QLED est meilleure que la technologie OLED.